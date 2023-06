Wie is Jef Colruyt, de man die zijn familiebedrijf uitbouwde tot grootste supermarktketen van het land?

Jef vat meteen de koe bij de horens: nog geen twee jaar nadat hij aan het roer is gekomen, opent Jef Colruyt de eerste Colruytwinkel in Frankrijk. Al is dat niet meteen een groot succes. Tegelijk probeert hij in eigen land nieuwe winkelformules uit: van leverdienst Collivery over buurtwinkel Okay tot biosupermarkt Bio Planet. Colruyt groeit uit tot de Colruyt Group en diversifieert ook richting speelgoed en babyspullen met Dreamland en Dreambaby. Daarnaast verwerven ze ook de Sparwinkels.