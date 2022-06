Dan toch geen veroordeling voor discriminatie: Getuigen van Jehova in beroep nu over hele lijn vrijgesproken

Het hof stelde in een lijvig arrest nu dat er onder meer een "probleem" zou zijn met de bewijsvoering. Op basis daarvan kon niet worden gesteld dat er sprake was van een uitsluitingsmechanisme dat van bovenaf werd gedicteerd. "Het feit dat sommige klagers zeiden dat ze geen contact meer hadden met hun familieleden of vrienden binnen de gemeenschap is volgens het hof niet noodzakelijk het gevolg van een uitsluitingsbeleid. Maar het was gewoon hun eigen keuze. Het is ieders goed recht om geen contact meer te willen met mensen die bijvoorbeeld niet voldoen aan een bepaald idee van normen en waarden", zegt Dimitri De Béco, de advocaat van de vzw. "Ik ben blij dat het hof meer elk individueel verhaal heeft bekeken en tot deze conclusie is gekomen."

Patrick Haeck, een van de burgerlijke partijen, is teleurgesteld. "We gaan onderzoeken of we er mee verder kunnen, desnoods gaan we naar het Europees hof", aldus Haeck. Partijen kunnen eventueel nog cassatieberoep aantekenen", zegt De Béco. "Ze kunnen ook naar Europa trekken, maar in onze verdediging hebben we net heel veel Europese wetgeving en arresten gebruikt, dus de kans lijkt me klein dat ze daar gelijk gaan krijgen", aldus De Béco.