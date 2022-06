Een "verzwakte" Boris Johnson blijft premier, maar... "Hij zal elke dag voor politiek overleven moeten vechten"

In verschillende Britse kranten wordt in elk geval gealludeerd op het vertrek van Boris Johnson. "Borexit" kopt The Daily Record. "Hij is gewaarschuwd dat hij binnen het jaar zal buiten liggen", staat op de voorpagina van The Daily Mirror. "The party is over" (het feestje is gedaan) schrijft The Metro UK, een verwijzing naar de aanleiding van de vertrouwensstemming: de lockdownfeestjes in de ambtswoning van Johnson tijdens de coronacrisis.

The Times noemt Boris Johnson een "gewond dier" en plaatst een foto op de voorpagina die nogal lijkt op het beeld van Margaret Thatcher toen zij in 1990 aftrad en uit Downing Street 10 werd weggereden. Thatcher had toen net een vertrouwensstemming gewonnen met dezelfde proporties als Johnson nu, trekt de krant de parallel. The Guardian ziet Boris Johnson "vasthouden aan de macht na een vernederende stemming".

The Daily Express en The Daily Mail leggen een andere focus en wijzen op de strijdvaardigheid van Johnson en op het electorale risico voor de Conservatieve Partij mocht Johnson wegvallen.