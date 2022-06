Junta in Mali wil pas in 2024 weer burgerregering toelaten

De aankondiging volgt op een top van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten afgelopen weekend. Daar werd aangedrongen op een "aanvaardbaar" pad in de richting van een machtsoverdracht aan burgers.

Aanvankelijk hadden de kolonels, die in augustus 2020 met geweld de macht grepen in Mali, aangekondigd in februari dit jaar verkiezingen te houden en de leiding af te staan aan burgers. Ze kwamen dat engagement echter niet na.

Begin dit jaar was er vervolgens sprake van een overgangsperiode van nog vijf jaar. Dat is nu dus - onder druk van regionale sancties - twee jaar geworden.