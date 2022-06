Kunnen hoorzittingen op tv de waarheid over de bestorming van het Capitool blootleggen?

Er waren er rond die tijd wel meer in Republikeinse rangen die geschokt waren. De maat was vol, zeiden ze, tot ze even later allemaal hun staart introkken, toen bleek hoe Trumps trouwe massa kiezers als één blok achter de ex-president bleven staan en mee de leugens over een gestolen verkiezing omarmden, zelfs al beslisten 70 rechterlijke uitspraken dat er van fraude of diefstal geen sprake was.

Zelfs Republikeins Senaatsleider McConnell sprak over de spiraal des doods voor de democratie, maar hij liet Trump vervolgens vrijuit gaan bij het impeachmentproces. De klok tikt voor de Democraten. Als ze hun Congresmeerderheid verliezen in november, wat erg waarschijnlijk is, dan zullen de Republikeinen zonder pardon deze onderzoekscommissie op de vuilnisbelt van de geschiedenis gooien.