Laatste café in het centrum van Alsemberg verdwijnt

Eind juni zal cafébaas Jean-Marie Lonbois de laatste pintjes tappen in café In De Voetbal in Alsemberg. De brandweer heeft het gebouw waar het café in gehuisvest is, afgekeurd, en de eigenaar van het gebouw wil het pand verkopen. "Na 30 jaar is het gedaan", vertelt cafébaas Jean-Marie. "Dit was het enige café in Alsemberg en het verdwijnt. Dat is het spijtige van de zaak."

Café In De Voetbal bestaat sinds 1991. "Ik had nog graag vijf jaar pintjes getapt tot aan mijn pensioen", vervolgt Jean-Marie, "maar ik zal nu ander werk moeten zoeken." Maar de cafébaas laat het hoofd niet hangen. "Ik hou het café nog open tot aan het einde van de maand, dan volgt de opkuis en neem ik wat vakantie. En erna zal ik wel iets vinden."

Wie vanaf volgende maand nog op café wil gaan in het centrum van Alsemberg zal naar de Alzenbar moeten gaan, het cultuurcafé aan cultuurcentrum De Meent.