Onderwijskoepels hard voor Weyts' aanpak van het lerarentekort: "Geen enkel perspectief dat dit ooit opgelost geraakt"

"Op korte termijn stellen we drie maatregelen voor die de bestaande maatregelen verbreden", legt Boeve uit. "Trek de anciënniteit voor zij-instromers op naar 20 jaar in de plaats van 10 jaar nu. Laat ons de middelen die we krijgen om onderwijs te verstrekken veel flexibeler inzetten. En als we masters inzetten in het basisonderwijs of in de eerste graad secundair onderwijs, willen we die ook zo kunnen betalen. "