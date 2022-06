BEKIJK - Acteur McConaughey spreekt in Witte Huis over schietpartij in Uvalde: "Ze willen dat hun verlies ertoe doet" 

Een opvallend moment vanavond in de persruimte van het Witte Huis in Washington: daar sprak de Amerikaanse acteur Matthew McConaughey over het drama in zijn geboortestad Uvalde in Texas, waar twee weken geleden een jongeman 19 kinderen en twee leerkrachten doodschoot op een school. McConaughey vertelde er onder meer het verhaal van de leerkracht Irma Garcia. Zij gaf al 23 jaar les op de school en was een van de dodelijke slachtoffers. Een dag na het bloedbad overleed haar man aan de gevolgen van een hartaanval. Bekijk hierboven het pakkende getuigenis van de acteur.