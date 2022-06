Nieuwe serie "Clark" over "vader van Stockholmsyndroom" is hit op Netflix: het verhaal achter man én fenomeen

Om over het Stockholmsyndroom te spreken moet bovendien nog aan een andere voorwaarde voldaan worden. "Wat wij als psychologen als een indicatie van het Stockholmsyndroom zien is dat ook nadat het incident is afgelopen mensen nog positieve gevoelens overhouden voor de daders en negatieve gevoelens voor de politie of overheid. Dat is precies wat we gezien hebben in het originele Stockholmsyndroom."