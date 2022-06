Politie neemt voor het eerst NFT's in beslag, bij huiszoekingen in Oost-Vlaanderen

"We willen de verdachten zoveel mogelijk "plukken", zodat we zoveel mogelijk misdaadgeld kunnen recupereren", zegt hoofdcommissaris Patrick Willocx van de federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen aan VRT NWS. "We zoeken niet langer alleen naar klassiek geld of auto’s, maar ook naar digitale middelen. In dit geval hebben we dus ook een 25-tal NFT's in beslag genomen. In de meeste gevallen ging het om afbeeldingen."