Derde toeristenbootje op Dijle in Mechelen: "Onze andere boten zaten vaak vol, onder meer voor teambuildings"

De nieuwe boot wordt opnieuw volledig elektrisch aangedreven. Rederij Malinska is naar eigen zeggen de enige rederij in ons land die een honderd procent elektrische vloot heeft. "We zijn heel begaan met het milieu", zegt Walter Smits van rederij Malinska. "Bovendien is het aanlokkelijk voor de klanten, want zo'n elektrische motor hoor je niet. Nederlanders zouden het een fluisterboot noemen. Een heel aangename belevenis op het water."