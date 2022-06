De San José is een indrukwekkend Spaans galjoen dat in 1708 tot zinken werd gebracht. Het schip vertrok vanuit Cartagena op weg naar Panama, waar het tot een confrontatie met Engelse schepen kwam. Het schip, dat geladen was met gouden en zilveren munten, zonk bij het schiereiland Baru, in de Caribische Zee. Op 27 november 2015 werd het scheepswrak teruggevonden door de Colombiaanse marine, de exacte ligging van het schip is geheim.