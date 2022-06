Foute herstelling met "koud asfalt" veroorzaakt files aan Kennedytunnel en op E313

Er staan lange files op de Antwerpse ring en op de E313. Dat heeft alles te maken met een noodherstelling aan het asfalt. Vannacht was er op diezelfde plaats al een herstelling gebeurd aan het asfalt, maar de aannemer had daarvoor zogenoemd "koud asfalt" gebruikt. Dat bleek niet geschikt te zijn: amper enkele uren later was het asfalt er alweer uitgereden door het zwaar verkeer.