Obus gevonden naast bewusteloze man in Sint-Stevens-Woluwe

De politie van Zaventem werd in de nacht van zaterdag op zondag opgeroepen voor de vondst van een obus in de Hippocrateslaan te Sint-Stevens-Woluwe. De agenten troffen naast de obus een bewusteloze man aan. De man van Poolse origine werd overgebracht naar het ziekenhuis en ligt in coma.

Naast de man lag een half doorgezaagde obus . De gespecialiseerde hulpdiensten kwamen ter plekke en er werd ook even een perimeter ingesteld. Volgens een getuige zou de man een fles alcohol en een fles kwik hebben leeggedronken. Of het slachtoffer iets van plan was met de obus, wordt nu onderzocht.