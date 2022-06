OH Leuven-kapitein Xavier Mercier trekt naar topclub in Hongaarse hoofdstad Boedapest

In 2019 kwam Xavier Mercier over van voetbalploeg Cercle Brugge. Bij de Leuvenaars groeide hij uit tot een echte smaakmaker. Zijn specialiteit: assists geven aan zijn ploegmaats. Zo gaf hij 39 keer de beslissende pas die leidde tot een doelpunt en kreeg hij vorig seizoen nog de prijs voor meeste assists in de Belgische competitie. In totaal speelde de Fransman 98 wedstrijden voor OH Leuven en scoorde hij ook 18 keer.