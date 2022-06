Gent opent containerdorp voor  Oekraïense vluchtelingen: "Begrijpelijk dat gastgezinnen het zwaar krijgen"

Sinds de start van de oorlog in Oekraïne hebben 865 vluchtelingen uit Oekraïne zich aangemeld in Gent. 302 daarvan verblijven bij Gentse gastgezinnen die zich hebben aangemeld via #Plekvrij. Maar daar is nu een uitstroom aan de gang. "De mensen hadden zich massaal aangeboden om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Maar de vreselijke situatie in Oekraïne blijft maar duren. En met de vakantie in het vooruitzicht is het logisch dat de gastgezinnen graag hebben dat het tot een einde komt", vertelt Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD).