Verzoeningspoging vakbonden en directie Brussels Airlines mislukt, kans op staking tijdens zomeruittocht groeit

Volgens de vakbonden is er nog altijd niets aan die hoge werkdruk veranderd en is het personeel van Brussels Airlines niet tevreden over het loon en de uurroosters van de zomer. Daar willen ze dringend verandering in zien. De vakbonden van het cabinepersoneel en de directie zaten afgelopen namiddag uren samen om tot een overeenkomst te komen, maar die verzoeningspoging is mislukt.

"Het zit muurvast", zegt Paul Buekenhout van de christelijke vakbond ACV Puls. "Er zit geen enkele beweging op hét knelpunt: de rust van het cabinepersoneel. Dat is cruciaal. We hebben dat al verschillende keren naar voren gebracht, maar de directie weigert daarop in te gaan."