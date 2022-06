Paalse videoartiest in "America's got talent" met live deepfake: "Publiek was laaiend enthousiast"

Chris Umé werd heel populair op Tiktok nadat hij deepfake filmpjes maakte over Tom Cruise, zo liet hij bijvoorbeeld de acteur dagdagelijkse dingen uitvoeren zoals een lolly eten of een goocheltruc doen. "Dat is grappig, want je ziet een acteur niet snel van die dingen doen", zegt Chris. Dit gaat dus niet over de echte Tom Cruise, zijn gezicht wordt door de techniek geplakt op het gezicht van een andere acteur.