Staking Albert Heijn in Mol tegen uitbreiding zondagsopeningen, vakbonden en directie bereiken akkoord  

"We begrijpen wel voor een stuk de beslissing van de directie, gezien de serieuze concurrentie van andere supermarktketens. Maar we vragen toch ook wel wat respect voor het privéleven van de mensen", zegt Koen Roosen van ACV Puls. "Deze mensen zijn aangeduid als essentiële werkers in de coronacrisis maar ze hebben daar te weinig voor terug gezien. Deze actie is dus een logisch gevolg, je kan mensen niet blijven uitpersen’’, zegt Roosen.