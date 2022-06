Personeel van Tereos in Aalst legt het werk neer: "We vinden een shift van 12 uur niet redelijk" 

"Door het personeel zo te behandelen is er een vertrouwensbreuk met de bedrijfsleiding ontstaan", gaat De Smet verder. "Daarom vragen we extra tewerkstelling op de korte en middellange termijn. Zo willen we dat de werkdruk van het personeel omlaag gaat."

Gisteren was er al overleg met de directie, maar dat heeft niets opgeleverd. De Tereosfabriek in Aalst bestaat al sinds het einde van de jaren 1800 in het centrum van Aalst. Ze verwerkt grondstoffen tot suiker, zetmeel en alcohol.