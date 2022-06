Politie Voeren betrapt Duitse wagen met 93 pakken illegale tabak

Dinsdagvoormiddag controleerde de politie van Voeren een Duits voertuig in Sint-Martens-Voeren. In de koffer van de wagen vond ze verschillende grote zakken met tabak, goed voor 93 pakken, met een gewicht van 47 kilo en een straatwaarde van 1400 euro. De tabak, die bestemd was voor de illegale verkoop, werd in beslag genomen. De dienst Douane en Accijnzen is met een onderzoek gestart.