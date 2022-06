"Top Gun"-sequel scheert hoge toppen in de filmzalen, maar copyrightproces bengelt boven filmstudio Paramount

Volgens de aanklacht heeft Paramount in de jaren 80 de exclusieve filmrechten op het artikel van Ehud Yonay gekocht, en wordt hij daarom ook vermeld in de eindgeneriek van "Top Gun", via "suggested by". Maar: de familie Yonay heeft het copyright op het magazinestuk begin 2020 opnieuw verworven, na het overlijden van Ehud Yonay in 2012.

Zijn weduwe en zoon hebben in 2018 stappen ondernomen om de rechten op het magazineartikel terug te krijgen, en ze hebben Paramount ook verwittigd dat ze dat zouden doen. Volgens sectie 2013 van de Amerikaanse Copyright Act kan de overdracht van copyright na 35 jaar op verzoek ongedaan gemaakt worden. Dat verzoek heeft de familie Yonay in 2018 ingediend, en die procedure is in 2020 afgerond.

Op dat moment was de productie van de tweede "Top Gun"-film al volop aan de gang. "Top Gun: Maverick": had eigenlijk in de zomer van 2020 in de zalen moeten komen, maar de release werd door de coronacrisis uitgesteld. Ook moesten enkele spectaculaire actiescènes opnieuw worden ingeblikt.