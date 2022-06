Reebok bevrijd in industriezone in Ieper: "Zo uitzonderlijk is zo'n dier in dergelijk gebied niet"

Toen een van de werknemers van het industrieel las- en bekabelingsbedrijf Ypes in Ieper deze morgen arriveerde, zag hij een reebok vastzitten tussen de spijlen van de bedrijfspoort. En gelukkig dat het mannelijke dier niet onopgemerkt is gebleven, want die poort is een automatische schuifpoort. Als ze was dichtgegaan zou het dier zwaar gewond zijn geraakt.

Samen met zijn baas heeft de man de reebok bevrijd. Om te vermijden dat het dier zou vluchten en onder een auto terechtkomen, hebben ze de poten vast gemaakt met plakband. Een heel karwei, ook al is zo'n reebok niet zo groot. "Het dier weegt 45 kg", doet zaakvoerder Franklin Kinget zijn verhaal. "De reebok heeft een heel gespierde hals, vlijmscherpe horens, maar ook smalle poten. Daar mag je je niet aan mispakken, want die poten kunnen hard kloppen, dat heb ik zelf mogen ondervinden."