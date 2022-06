Renovatie Brusselse tunnels uitgesteld, wel continu veiligheidsinspecties volgens minister

De tunnels in Brussel zijn in slechte staat. Zo vielen er in 2015 nog brokstukken naar beneden. De Brusselse regering kondigde toen een renovatieplan aan voor 15 jaar. Maar die vooropgestelde termijn blijkt niet meer te kloppen. Met uitzondering van de Annie Cordytunnel hebben alle renovaties vertraging opgelopen, blijkt uit het investeringsprogramma van Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen).

Er zijn volgens de minister meerdere redenen voor de vertraging: "De coronacrisis heeft een rol gespeeld, maar we willen ook sommige werven op elkaar afstemmen en er is een brand geweest." Minister Van den Brandt benadrukt wel dat er sinds 2017 continu inspecties zijn geweest. "Bij de minste twijfel, bij het minste risico, worden er werken uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld nu het geval is in de Troontunnel."

Door de vertraging zullen de budgetten van het renovatieplan aangepast worden. "Middelen die voor een bepaald jaar voorzien waren, zullen nu pas later aan bod komen." De werkzaamheden in de Belliard- en de Wettunnel waren bijvoorbeeld gepland voor 2021-2024 maar worden verschoven naar 2023-2026. De Rogiertunnel krijgt pas een opfrisbeurt in 2027-2028 in plaats van 2024-2025.