Reuzenaronskelk in Plantentuin Meise binnenkort weer in bloei

De reuzenaronskelk of Amorphophallus titanum (letter vertaald: misvormde reuzenpenis) is een zeldzame plantensoort die enkel in de tropische bossen van Sumatra in het wild groeit. Maar ook in de Plantentuin in Meise groeit de plant, die bekend staat als de grootste bloem ter wereld. In één groeiseizoen produceert de grote knol, die tot 130 kg zwaar kan worden, ofwel een enorm blad van 2 tot 6 m hoog, ofwel een reusachtige "bloem" van 1,5 tot 3 m hoog. Plantkundig gezien gaat het om een bloeiwijze, want ze is samengesteld uit vele kleine bloempjes. De bloei van de reuzenaronskelk duurt slechts twee dagen, maar lokt iedere keer vele toeschouwers.

"Het kan ieder moment gebeuren", vertelt Koen Es van de Plantentuin in Meise aan Radio 2. "We zijn in blijde verwachting." Ook plantenliefhebbers zullen in blijde verwachting zijn, want na twee coronajaren kunnen mensen weer massaal naar de bloem komen kijken. "De eerste avond dat Reuzenaronskelk bloeit, is het leukst, want dan is de bloem het grootst en dan ruik je haar typische geur ook heel goed. De geur van rotte vis, of, zegt men wel eens, een lijkengeur."