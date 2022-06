Peperdure sla dwingt fastfoodketen KFC om kool te gebruiken in Australië

"Wegens de recente overstromingen in New South Wales en Queensland (deelstaten in Australië, red.) worden we momenteel geconfronteerd met een tekort aan sla. Daarom gebruiken we tot nader order een mengeling van sla en kool in al onze producten die sla bevatten", heeft KFC Australië aan zijn klanten laten weten. Mensen die geen zo'n grote fan van kool zijn, kunnen de optie "sla" afvinken van het recept, laat de keten nog weten.