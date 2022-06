Wilde achtervolging eindigt in Waregem: 2 Fransen vandaag voor onderzoeksrechter

Rond 16.30 uur werd zondag in Oost-Vlaanderen een auto met Franse nummerplaat opgemerkt die met een zeer hoge snelheid op de E17 richting Antwerpen reed. Toen de politie de auto aan de kant wilde zetten, versnelde die nog. Na een reeks verkeersinbreuken keerde de auto om richting Kortrijk, vermoedelijk om de grens met Frankrijk over te steken. Al snel ontstond een achtervolging met verschillende politiewagens en een helikopter.

Agenten van de politiezone Antwerpen schoten zeven keer op de banden van de auto. Uiteindelijk hebben ze de auto pas in Waregem kunnen stoppen. De bestuurder hebben ze meteen gearresteerd. De passagier probeerde te vluchten, maar dat is niet gelukt: de agenten hebben hem ook snel kunnen arresteren. “In de koffer van de wagen werden een grote hoeveelheid drugs en enkele gsm’s gevonden”, klinkt het bij het parket van Kortrijk. “Dat is wellicht ook de reden waarom ze op de vlucht sloegen.” De twee Fransen moeten vandaag voor de onderzoeksrechter verschijnen, die zal beslissen over hun verdere aanhouding.