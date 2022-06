Steenrijke Gupta broers opgepakt in Dubai: spil van corruptieschandaal rond afgezette president Jacob Zuma?

De arrestatie en mogelijke berechting van de Gupta's kan die onrust nu nog verder aanwakkeren en wellicht ook ex-president Zuma opnieuw in nauwe schoentjes brengen. Wellicht wordt er nu meer bekend over de rol die de Gupta's -en ex-president Zuma- gespeeld hebben in de grote corruptieschandalen rond het ANC in Zuid-Afrika. De partij die legendarisch werd in de strijd tegen de apartheid is intussen al decennia de partij van de macht en -bijna onvermijdelijk- ook steeds meer van de corruptie, vriendjespolitiek en seksschandalen. De geest van Nelson Mandela is dan ook soms ver te zoeken.

Zowel president Zuma als de Gupta's ontkennen de beschuldigingen van corruptie en machtsmisbruik. Volgens Zuma zijn de klachten politiek geïnspireerd en het werk van zijn rivalen binnen het ANC.