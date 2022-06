Studenten Howest hogeschool kunnen binnenkort aan Amerikaanse universiteit studeren

Door de samenwerking is het voor studenten van de West-Vlaamse hogeschool binnenkort makkelijker om een semester of jaar aan de Amerikaanse universiteit te gaan studeren. “Het is een uitbreiding van een overeenkomst die we drie jaar geleden afsloten. Onze game-opleiding zal nu onderdeel zijn van een uitwisseling van studenten en docenten”, zegt algemeen directeur van Howest Lode De Geyter.

Het is niet vanzelfsprekend dat studenten van een Vlaamse hogeschool aan een universiteit in de Verenigde Staten gaan studeren. Niet alleen de studenten uit de game-opleiding, maar ook studenten uit andere opleidingen zoals toegepaste architectuur of industrieel productontwerp zijn welkom.