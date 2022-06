Te weinig mensen en te weinig middelen: de luchtvaart zit in zwaar weer, komt je vliegvakantie in gevaar?

"Op Schiphol is het een drama en is het niet goed georganiseerd", zegt transporteconoom Wouter Dewulf van de Universiteit Antwerpen in "Terzake". "Als ik bekijk hoe Brussels Airport en de verschillende maatschappijen het aanpakken, moet ik chapeau zeggen."

Toch zijn er nog altijd honderden vacatures bij alle bedrijven die werkzaam zijn op Brussels Airport. "Er worden volop mensen aangeworven, de mensen zetten allemaal een tandje bij en er wordt ontzettend hard gewerkt", aldus Dewulf.

Waarom is de toestand op Brussels Airport relatief beter in vergelijking met bijvoorbeeld Schiphol? "Het systeem van economische werkloosheid hier werpt zijn vruchten af", verklaart Wouter Dewulf. "In Nederland en de Angelsaksische landen heeft men tijdens de coronacrisis mensen aan de deur gezet, maar in België hebben we het systeem van tijdelijke werkloosheid gehad, waardoor je mensen toch nog gedurende enkele dagen per week aan de firma kon binden."