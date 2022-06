Vrijwilliger Timothy helpt slachtoffers van wateroverlast in Landen: "Vorige zomer hielp ik in Pepinster, nu hier"

Timothy ging het voorbije jaar heel vaak helpen in Wallonië, na de overstromingen daar vorige zomer. Nu stelt hij zijn diensten ter beschikking op sociale media voor de inwoners van Landen. Daar kwam meteen reactie op. "Vorige zomer hielp ik in Pepinster, nu hier. De overstroming in Landen kan je niet vergelijken met die van in Pepinster, maar voor de slachtoffers is het sowieso erg", zegt Timothy.