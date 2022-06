Rijhuis onbewoonbaar na uitslaande brand in Mechelen

In de Fortuinstraat, naast het Vrijbroekpark, is rond 9.30 uur brand uitgebroken in een rijhuis. Een kamer op de tweede verdieping brandde volledig uit. De vlammen sloegen door het dak. De brandweer had het vuur snel onder controle. De bewoners waren thuis maar konden op tijd vluchten. Er vielen geen gewonden.