Paul Marchal, vader An Marchal, verbaasd over afbraak huis Marc Dutroux: "Wij wisten van niets"

An Marchal en haar vriendin Eefje Lambrecks zaten midden jaren 90 na hun ontvoering door Dutroux een tijdlang opgesloten in het huis in Marcinelle. Ze werden later dood teruggevonden in Jumet. Julie en Melissa kwamen wel in Marcinelle om het leven. Sabine en Laetitia konden er levend bevrijd worden.