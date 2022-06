Ook Turnhouts Vennengebied slachtoffer van vandalisme: “Koeien uitgebroken, infoborden in de gracht”

De laatste tijd is er in de streek fel protest van landbouwers en grondeigenaars tegen het nieuwe stikstofdecreet, dat geen landbouwbedrijven meer toelaat in de buurt van kwetsbare natuur. Daarom zullen heel wat landbouwbedrijven rondom het Vennengebied in de toekomst misschien hun deuren moeten sluiten. Maar of zij verantwoordelijk zijn voor de vandalenstreken, daar wil Geysels zich niet over uitspreken.