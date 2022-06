AZ Klina in Brasschaat vernieuwt  kraamafdeling: "Huiselijk gevoel, weg van de ziekenhuissfeer"

In het AZ Klina van Brasschaat kunnen moeders met hun pasgeboren baby in een hypermoderne kamer tot rust komen. Het afgelopen jaar heeft het ziekenhuis daarvoor verschillende verbouwingen gedaan. “We willen in de kamers een huiselijk en warm gevoel creëeren en wegblijven van de ziekenhuissfeer”, vertelt Christine Cuyt, hoofdarts van het AZ Klina Brasschaat.