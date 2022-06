Vistrappen laten vissen stroomopwaarts zwemmen in Bilzen: "Zodat ze sneller voedsel en een schuilplaats vinden"

“Doordat we die hoogte overwonnen hebben door kleine sluisjes te bouwen, is het voor de vissen veel makkelijker om te overleven, aan voedsel te raken en door te kunnen zwemmen”, legt gedeputeerde van water, Bert Lambrechts (N-VA), uit. Want de Munsterbeek is rijk aan vis. “Daar zitten onder meer de snoek bij, het bermpje en de beekprik. Die laatste schijnt nogal heel uitzonderlijk te zijn want die is nog maar op een tweetal plaatsen in Vlaanderen terug te vinden”, zegt hij. “Dus als wij op die manier de biotoop kunnen herstellen zodat deze vissen kunnen overleven, dan doe we dat met heel veel plezier.”