Vivian Maier: de kinderoppas die na haar dood een fotografe van wereldklasse bleek

Het heeft geen haar gescheeld of niemand had ooit over Vivian Maier gehoord. In 2007 was ene John Maloof een boek aan het schrijven over Portage Park, een stadswijk in Chicago. Hij was ook een liefhebber van vlooienmarkten. Op een openbare verkoop kocht hij voor 380 dollar een kartonnen doos met 30.000 negatieven, in de hoop dat er goede illustraties voor zijn boek tussen zouden zitten.