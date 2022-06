Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen spreekt klare taal: "Polen krijgt geen geld als het niet hervormt"

"Laat mij heel duidelijk zijn. Deze engagementen moeten voldaan zijn alvorens er ook maar één betaling kan worden uitgevoerd", zei von der Leyen in Straatsburg. "Ik weet dat sommigen onder jullie sceptisch zijn, maar laat me verzekeren dat er pas geld kan worden vrijgegeven als deze hervormingen worden gerealiseerd."



In de aanloop naar het debat met von der Leyen wisten verschillende fracties niet goed wat ze moesten maken van de beslissing van de Commissie. Enkele liberale parlementsleden - onder wie Guy Verhofstadt (Open VLD) - hadden zelfs gedreigd met een motie van afkeuring, die de volledige Commissie tot ontslag zou kunnen dwingen. Maar na de interventie van von der Leyen was de toon gematigd.

In haar interventie in het parlement betwistte von der Leyen dat de Commissie lopende juridische procedures tegen Polen zou wegwuiven. "Akkoord gaan met het Poolse herstelplan betekent niet dat de andere procedures met betrekking tot de rechtsstaat worden stopgezet. We zetten de inbreukprocedures voort en we zullen er niet aan twijfelen om indien nodig nieuwe op te starten."