Jongeren in Geraardsbergen die niet werken of studeren, kunnen voortaan een traject volgen bij "YouthStart"

De training gebeurt steeds in groepjes van 10. "Dat is een grote troef," vindt De Gols, "want je hebt 9 andere studenten om op te leunen als het even moeilijk is. De coaches doen trouwens steeds hun best om geen schoolse sfeer te creëren, door geen uitleg te geven aan een schoolbord, maar echt interactief met de jongeren samen te werken."