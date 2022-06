"Zomer in Tienen" wordt zomer vol activiteiten

Die Grote Markt is intussen helemaal vernieuwd en is het centrale punt voor de zomeractiviteiten. Schepen van Vrije Tijd Wim Bergé (CD&V): "Onze Grote Markt is mooi, we krijgen veel complimenten daarover. Daarom is het belangrijk dat de optredens zoveel mogelijk op de Grote Markt plaatsvinden. Op 1 juli zal ook de centrale verlichting aangestoken worden met een plechtig moment."

Van 8 tot 10 juli is er het “HAP Foodtruck Festival”, dat dit jaar plaatsvindt in het Vianderdomein. Verder in juli zijn er nog de Ketnet Zomertour, Jazz Tienen en Suikerrock, dit jaar op het Bietenplein aan de Tiense Suikerraffinaderij.