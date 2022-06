25 jaar cel voor man die zijn vrouw om het leven bracht in Geraardsbergen

De feiten gebeurden op 29 januari 2018 in Ophasselt, een deelgemeente van Geraardsbergen. Nadat een luide knal de buurt had gewekt, troffen politie-inspecteurs het levenloze lichaam van een vrouw aan in de woning. De volledige achtergevel was weggeblazen door een explosie.

Later onderzoek wees uit dat de vrouw om het leven was gebracht met een hamer. De dader sloeg meer dan tien keer op het hoofd van het slachtoffer, waardoor haar voorhoofd volledig verbrijzeld was. De nieuwe vriend van het slachtoffer werd later die avond in de omgeving aangetroffen. Hij vertelde dat de ex-man van het slachtoffer de dader was, en verklaarde dat die ook hem om het leven had proberen brengen.

Speurders troffen die nacht ook de verdachte aan in een veld in de buurt. Hij was ernstig gewond en moest een tijdlang herstellen in het ziekenhuis. Bij zijn verhoor verklaarde hij dat ze ruzie maakten omdat zijn ex van hem wilde scheiden, waarna de situatie uit de hand liep.