Afvalophaling weekje overslaan door feestdag? In Mechelen en Sint-Katelijne-Waver testen ze het uit

"We krijgen altijd veel klachten over "inhaalophalingen", zegt Filip Van Assche van Ivarem, dat het afval ophaalt in een 10-tal gemeenten in de regio Mechelen en Lier. "De ophalers de vervangophalingen doen, kennen de rondes niet zo goed. Ze vergeten afgelegen stukjes en hoekjes, straten of wijken. We moeten dan terugrijden om de vergeten huisvuilzakken alsnog op te halen."