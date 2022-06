Bedrijfswereld wil hoogspanningslijn Ventilus in West-Vlaanderen bovengronds: "Meest realistische en betaalbare optie"

De Vlaamse regering moet nog beslissen of die infrastructuur boven- of ondergronds komt. Bovengronds, als het van twintig sectorverenigingen afhangt, waaronder de Confederatie Bouw, Comeos en technologiefederatie Agoria. "Bovengronds is de meest realistische en betaalbare manier", schrijven de organisaties in een brief aan de Vlaamse regering.