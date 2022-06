"Beste drugsnetwerk van Brussel" met eigen marketingteam opgerold na maandenlang onderzoek

Speurders van de politiezone Brussel-West hebben een drugsnetwerk ontmanteld dat op grote schaal hasj verkocht. De bende beschikte over een eigen marketingteam dat op sociale media reclame maakte via advertenties en promotiefilmpjes. De groep noemde zichzelf "de nummer 1 voor hasjverkoop in Brussel". Er zijn zes verdachten opgepakt.