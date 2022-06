Brugse jongeren willen meer "chillplekken" en woensdag wordt "chilldag"

Eén op de drie jongeren in Brugge heeft nood aan meer jongerenplekken. Dat zijn plaatsen waar ze kunnen samenkomen, iets kunnen eten en drinken of aan recreatie kunnen doen. Dat is het resultaat van een enquête die de stad begin dit jaar lanceerde bij de Brugse jongeren. “We gaan nu met die resultaten aan de slag om van Het Entrepot in Brugge dé jongerenplek bij uitstek te maken”, zegt schepen van Jeugd Mathijs Goderis (Vooruit). “Om ervoor te zorgen dat de jongeren naar hier komen, gaan we een permanent aanbod voorzien waar iedereen iets aan heeft.”