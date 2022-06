Brussels Airlines schrapt deze zomer 148 vluchten naar Europese bestemmingen

In de loop van juni en juli zullen er over een periode van vijf weken 74 rotaties uit het vluchtschema van Brussels Airlines worden gehaald. Concreet komt dat neer op 148 enkele vluchten. "Dit op vraag van ons vliegend personeel. Zij waren bezorgd over de werkdruk komende maanden", verklaart woordvoerster Maaike Andries.