Leuven lanceert opnieuw campagne tegen zwerfvuil: "Heb je alles mee?"

Zwerfvuil is al langer een probleem in Leuven. Vooral in de uitgaansbuurten in het centrum en tijdens nachten voor een afvalophaling liggen de straten geregeld bezaaid met blikjes, etensresten en glazen flessen. De stad zet dan ook al jaren extra personeel in om alles proper te houden. Kurt Aerts is één van de 45 mensen die de Leuvense straten iedere dag opruimen. Want ook op andere plekken komen ze geregeld zwerfvuil tegen. "Papier, blikjes, sigarettenpeuken, braaksel, noem maar op. We hebben machines bij die het afval opzuigen, maar ook een grijper en afvalzakken. In een rustige periode vullen we gemiddeld 5 à 6 zakken tijdens onze ronde. Als het iets drukker is in de stad, zijn dat een paar zakken extra."

"Er is al een groot team dat Leuven proper maakt, maar we gaan ook de hulp nodig hebben van alle inwoners, studenten en bezoekers om onze straten ook net te hoúden", vult schepen van Stadsreiniging Thomas Van Oppens (Groen) aan. De nieuwe campagne begint al in de winkels en take-away restaurants. "Mensen die bijvoorbeeld iets kopen om te eten willen we al meteen laten nadenken over het afval dat ze daardoor zullen achterlaten. Rond een broodje zit vaak ook een papier, om maar iets te noemen." Je zal op verschillende plaatsen in de stad campagnebeelden terugvinden die zich afvragen of je wel "alles mee" hebt.

"Mensen gooien hun afval niet per se op de grond, maar het is vooral makkelijk om het zomaar achter te laten wanneer ze ergens gaan zitten. Het is vooral dat waar we iets aan willen doen", aldus nog de schepen.