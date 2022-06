Centrum voor Jeugdtoerisme uit Merelbeke: "Verblijf volgend jaar tot 10 procent duurder door inflatie"

De jeugdverblijven werken ook met minimale marges, om zo de prijzen laag te houden en zoveel mogelijk kinderen en jongeren te kunnen ontvangen. Maar dat betekent ook dat die marges nóg kleiner worden, als de kosten voor voeding, energie en lonen stijgen.

"Daarom vragen we nu toch al aan scholen en groepen om ons een beetje tegemoet te komen", zegt Frederik. "En we merken wel dat die ons begrijpen en een deel van de kosten mee willen dragen. Want we maken ons natuurlijk wel zorgen om kinderen en jongeren. Bij de volgende contracten zullen we de 8 à 9% inflatie moeten doorrekenen. Doen we dat niet, dan werken we onder de prijs, en dat houden we niet vol. Als we moeten sluiten, dan vallen de jeugduitstappen ook in het water", besluit Vercammen.