Darmkanker in opmars bij jongere mensen, ook Vincent Verelst kreeg de ziekte: "10 jaar kon tumor zijn ding doen"

In België is vandaag al 6 procent van alle patiënten met darmkanker jonger dan 50, een toename die wereldwijd te zien is. Bij Vincent Verelst, VRT NWS-journalist, werd de ziekte op zijn 40e ontdekt. "Waar ik het meeste moeite mee heb, is dat het bij mij 10 jaar lang zijn ding heeft kunnen doen", vertelt hij in "Terzake". De screeningsleeftijd verlagen, kan een oplossing zijn, maar er is discussie over.