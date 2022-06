Politie Brussel ontdekt grote hoeveelheid drugs na controle van autobestuurder

Speurders van de sectie Drugs van de Brusselse politie hadden informatie gekregen over een adres in Laken waar er drugs werd verkocht. “Tijdens een observatie op 2 juni zagen ze hoe de verdachte zich naar een geparkeerd voertuig begaf, vermoedelijk voor een deal”, meldt een woordvoerder van de politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene. "Het voertuig werd bij vertrek onderschept en de bestuurder bleek in het bezit te zijn van 52 gram cannabis die hij net had gekocht. Even later, toen de verdachte opnieuw naar buiten kwam, besloten de inspecteurs hem op te pakken en gingen ze over tot een huiszoeking. In het appartement werd er maar liefst 13,73 kilogram hasj, 361 gram cannabis en 1.005 euro cash geld aangetroffen. Voorts werd er nog heel wat verpakkingsmateriaal gevonden en 7 sloffen namaaksigaretten.”